Sénégal/Affaire Sonko: Trois activistes libérés

La justice sénégalaise a accordé ce mercredi, la liberté provisoire à trois activistes arrêtés pour «organisation d’un mouvement insurrectionnel», en lien avec la contestation soulevée par l’enquête pour viols présumés contre l’opposant Ousmane Sonko.

Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Assane Diouf ont été libérés mercredi, en lien avec les troubles de début mars. Le Sénégal a été au début de mars, le théâtre d’émeutes et de pillages déclenchés par l’arrestation suite à une plainte pour viols, d’Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall. Le député Sonko réfute ces accusations et dénonce un complot ourdi selon lui par le pouvoir pour l’écarter de la présidentielle de 2024 à laquelle il s’est porté candidat.

Les trois hommes libérés avaient été arrêtés avant les troubles, les 22 et 23 février. La police leur reprochait de préparer des manifestations à Dakar contre les procédures en cours contre Sonko.

Ils ont été inculpés d’«organisation d’un mouvement insurrectionnel, provocation à la commission de crimes et délits et association de malfaiteurs». La justice a également inculpé Sonko mais elle lui a accordé la liberté sous contrôle judiciaire.

La femme qui a porté plainte pour viol contre le chef de l’opposition sénégalaise a réitéré récemment ses accusations et affirmé qu’elle souhaitait la poursuite des procédures judiciaires.