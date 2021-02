Migrants : Le navire de sauvetage «océan viking» autorisé à accoster en Sicile

L’ONG SOS Méditerranée a annoncé ce dimanche avoir obtenu l’autorisation pour son navire «Océan Viking» d’accoster dans le port sicilien d’Augusta et y débarquer les 422 migrants qu’il a recueillis en mer au large de la Libye.

«Les 422 personnes à bord, dont des bébés, des enfants, des femmes enceintes et des mineurs isolés, ont les mêmes droits que toute personne secourue en mer. Ils doivent en toute urgence débarquer dans un port sûr», a affirmé dans un communiqué, Luisa Albera, coordinatrice des opérations de recherche et de secours sur le navire.

Le feu vert des autorités italiennes est arrivé quelques heures après un communiqué de SOS Méditerranée indiquant que « les conditions météo sont en train de se dégrader et l’arrivée possible de la pluie et de forts vents vont encore aggraver la situation», en soulignant qu’il n’était pas possible de mettre toutes les personnes recueillies à l’abri des intempéries, certaines d’entre elles étant contraintes de rester sur le pont arrière du navire.

Selon Luisa Albera, plusieurs personnes à bord «sont dans un état de santé précaire et sous observation permanente» et huit passagers ont notamment été testés positifs au Covid-19 et isolés, «afin d’enrayer la propagation du Covid à bord».

L’Ocean Viking qui a repris la mer à la mi-janvier depuis Marseille, dans le sud de la France, après avoir passé cinq mois bloqué à quai en Italie où les autorités lui ont imposé des travaux à bord, est actuellement le seul navire de secours d’une ONG dans la région.