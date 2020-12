Libye : Le Conseil de Sécurité de l’Onu réclame le départ des mercenaires et combattants étrangers

Le Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé mardi le départ des mercenaires et combattants étrangers de Libye, dans une déclaration unanime.

Dans cette déclaration, les 15 membres du Conseil de sécurité appellent «au retrait de tous les combattants et mercenaires étrangers de Libye conformément à l’accord de cessez-le-feu conclu par les parties libyennes le 23 octobre, aux engagements des participants à la Conférence de Berlin (en janvier) et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU».

Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité souligne aussi «l’importance d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu crédible et efficace dirigé par la Libye».

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, doit remettre fin décembre au Conseil des options pour la création de ce mécanisme qui opérerait sous l’égide des Nations unies.

Début décembre, l’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, l’Américaine Stephanie Williams, avait affirmé que quelque 20.000 «forces étrangères et/ou mercenaires» étaient toujours en Libye. «Il y a aujourd’hui 10 bases militaires (en Libye) totalement ou partiellement occupées par des forces étrangères», avait-elle précisé.

La Libye est plongée dans le chaos depuis l’assassinat de Mouammar Kadhafi en 2011. Deux autorités s’y disputent le pouvoir, sur fond d’implications étrangères: le Gouvernement d’union nationale (GNA) à Tripoli, reconnu par l’ONU et soutenu par des forces militaires turques, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l’Est, appuyé par les Emirats arabes unis, la Russie et l’Egypte.

Des pourparlers économiques sur la Libye se sont achevés mardi à Genève, en Suisse. «Ces efforts visent à répondre aux besoins du peuple libyen et à établir un arrangement économique plus durable et plus équitable», a souligné Alessandra Vellucci, porte-parole de l’Office des Nations unies à Genève.

Le dialogue politique organisé en novembre dernier en Tunisie avait donné lieu à une feuille de route politique, comprenant la tenue d’élections prévues le 24 décembre 2021, à l’occasion du 70e anniversaire de l’indépendance de la Libye.