Nigeria: réouverture des écoles dans l’Etat de Lagos

Le gouverneur de l’Etat nigérian de Lagos, Babajide Sanwo-Olu a annoncé la reprise des cours dans les écoles publiques et privées à compter de ce lundi, même si des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 y sont toujours en vigueur.

Le porte-parole du gouverneur Gboyega Akosile a précise dans un communiqué que «le gouverneur a ordonné la reprise des cours dans les écoles publiques et privées à compter du 21 septembre», mais le retour physique en classe est limité à certains niveaux dans les établissements publics.

L’Etat de Lagos avait déjà autorisé début août, la réouverture partielle des écoles pour les élèves préparant leurs examens de fin d’année. En revanche, les garderies et les crèches ne peuvent toujours pas rouvrir et dans le privé, les autorités recommandent fortement la mise en place d’«un calendrier échelonné et des cours un jour sur deux pendant la semaine».

«Nous sommes heureux du recul du nombre de cas de la Covid-19 et nous encourageons les Lagossiens à continuer à respecter les protocoles sanitaires en vigueur», a déclaré sur Twitter, le gouverneur de l’Etat de Lagos, précisant avoir également autorisé la réouverture des cinémas et salles de sport, avec une capacité limitée à 33%.

L’allègement des mesures de confinement concerne aussi les lieux de culte, qui avaient déjà partiellement rouvert début août. Les mosquées peuvent désormais accueillir les fidèles pour les cinq prières quotidiennes et les églises sont autorisées à célébrer les messes en semaine, à condition de respecter strictement les mesures sanitaires.

Le Nigeria compte à cette date, plus de 57.000 cas dont plus de 1.000 décès liés au nouveau coronavirus.