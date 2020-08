Début des pourparlers sur la délimitation de la frontière RDC-Zambie, après un incident meurtrier

Des pourparlers entre des experts congolais et zambiens ont démarré mardi à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), autour d’un litige frontalier qui oppose les deux États depuis mars.

«Je reste convaincu que les deux délégations ne vont pas manquer de privilégier les intérêts supérieurs de nos populations pour des propositions concrètes et des solutions idoines aux préoccupations de nos deux peuples qui partagent la même frontière», a déclaré Jacques Kyabula, gouverneur du Haut-Katanga à l’ouverture des travaux qui prendront fin samedi.

Mi-mars, des combats avaient éclaté entre les armées congolaise et zambienne, faisant un mort de chaque côté, lorsque des troupes zambiennes avaient occupé deux villages dans la province congolaise du Tanganyika (sud-est).

Pendant ces cinq jours, il sera aussi question d’évaluer le degré d’exécution des recommandations d’intérêt commun prises au cours des sessions précédentes. Le représentant des experts Zambien et secrétaire permanent au ministre de la défense Victor Phiri a souligné que par sa participation à cette rencontre, la Zambie s’est engagée à travers ses délégués pour résoudre tous les problèmes qui surgissent le long de la frontière entre les deux Etats.

Il a demandé à tous les participants de travailler ardemment afin de trouver des voies et moyens pour résoudre tous les problèmes liés notamment à l’insécurité le long de la frontière entre la Zambie et la RDC.

Jeudi dernier, le porte-parole du gouvernement congolais avait annoncé le retrait des troupes zambiennes qui occupaient deux villages du sud-est de la RDC, après une médiation de la Communauté des États d’Afrique australe (SADC). Vendredi, le ministre zambien de la Défense, Davies Chama, avait alors annoncé qu’il allait se rendre en RDC «pour traiter de ces questions».

Un traité signé en 1989 par la RDC et la Zambie avait résolu ce litige hérité de la colonisation par la délimitation des frontières sur environ 200 km entre les lacs Moero et Tanganyika. Mais des incidents à la frontière entre les deux armées avaient éclaté en 1996, en 2006 et en septembre 2016 autour d’une localité congolaise facilement accessible du côté zambien, alors que du côté congolais, un marécage la rend difficile d’accès.