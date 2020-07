Madagascar lance sa seconde marque de véhicules

Après la mixture contre la Covid-19, Madagascar se distingue à nouveau, mais cette fois-ci, sur le marché de l’automobile, en annonçant la production locale d’une nouvelle marque de véhicules.

Et comme à l’accoutumée, c’est le Chef de l’Etat, Andry Rajoelina qui s’est occupé lui-même du lancement officiel de ce projet réalisé en collaboration avec des entreprises chinoise et allemande.

Ces véhicules (voitures et motos) seront fabriquées sous la nouvelle marque malgache «Gasy Car», et seront vendus « sur le marché local, en Afrique et partout dans le monde », a déclaré le président Rajoelina. Une usine de montage de la marque sera prochainement construite à Madagascar et les premiers véhicules seront commercialisés d’ici trois ans.

Lors du lancement officiel ce 24 mai, des prototypes de motos de la marque Gasy Car, et des maquettes de voiture SUV, ont été présentés au public. La marque sera la deuxième locale à Madagascar, après Karenjy.

Le président Andry Rajoelina, réélu en 2018, veut faire de l’industrialisation de Madagascar l’une de ses priorités, afin de renverser la tendance d’une pauvreté où 9 habitants sur 10 de la Grande Ile vivent avec moins de deux dollars par jour.