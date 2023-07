Première visite d’un Président iranien du 11 au 13 juillet en Afrique, après 11 ans de hiatus

Le Président iranien, Seyyed Ebrahim Raissi effectue du 11 au 13 juillet, une mini-tournée en Afrique orientale et australe pour se rapprocher de ses partenaires africains, a annoncé la Présidence iranienne.

Cette courte tournée diplomatique en Afrique est une grande première pour un président de l’Iran depuis onze ans. Ce déplacement stratégique sera donc voué essentiellement à «la diversification des destinations d’exportation et à la création de champs de coopération politique et commerciale».

«A l’invitation officielle des Présidents du Kenya, de l’Ouganda et du Zimbabwe», Seyyed Ebrahim Raissi se rendra dans ces Etats accompagné d’hommes d’affaires, de responsables politiques et d’acteurs économiques iraniens. Ces trois pays sont loin d’être de grands bassins de la religion musulmane en Afrique.

Au menu de ses différentes escales, sont prévus des «réunions bilatérales avec les Présidents des pays hôtes, la tenue de réunions conjointes de délégations de haut rang, des signatures de documents de coopération et des points sur les résultats des consultations officielles» avec les Républiques visitées.

Cette tournée présidentielle iranienne intervient au moment où s’opère une réarticulation douce des relations Nord-sud et Sud-sud sur la planète, avec entre autres une course effrénée de plusieurs puissances militaires et économiques cherchant à nouer des partenariats gagnants-gagnants avec les 54 Etats d’Afrique qui regorgent d’innombrables richesses naturelles sous ou non encore exploitées.

Une première «réunion de coopération économique entre la République islamique d’Iran et les pays d’Afrique de l’Ouest» tenue à Téhéran en mars 2023 a inauguré le regain d’intérêt de la République islamique d’Iran pour le continent noir berceau de l’Humanité.