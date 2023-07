Lancement en Afrique de l’Est, d’une caravane pour promouvoir la paix et le bon voisinage

Une caravane de la paix a été mise en branle depuis le 03 juillet En Afrique de l’Est, avec pour objectif de prévenir les violences au sein des communautés de la sous-région.

Initiée par la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la «Caravane de la paix et tournée d’analyse comparative pour les communautés frontalières au Kenya, en Ouganda et au Soudan du Sud», a été officiellement lancée à Namanga, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie et doit se prolonger jusqu’au 09 juillet 2023.

Durant son parcours de sept jours, la caravane s’attellera à «promouvoir la coexistence pacifique, les relations de bon voisinage et la résolution pacifique des différends entre les communautés frontalières grâce à l’apprentissage expérientiel des pratiques d’autres communautés frontalières dans la région», explique un communiqué de la CAE.

Le projet est exécuté en collaboration avec le Kenya, l’Ouganda et le Soudan du Sud, et en partenariat avec le «Programme frontière» de l’Union africaine (UA).