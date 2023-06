Le Togo disposé à approfondir sa coopération avec le Nigeria sous la gouvernance de Bola Ahmed Tinubu

Au lendemain de la participation du président togolai, Faure Essozimna Gnassingbé à la cérémonie d’investiture du nouveau Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, à Abuja, la Présidence togolaise a exprimé ce mardi 30 mai, la grande disponibilité du Togo à raffermir un peu plus sa coopération avec la première économie d’Afrique.

«J’ai souhaité plein succès à mon nouvel homologue dans l’exécution de ses nouvelles fonctions, et réitéré notre volonté d’œuvrer à la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays», a déclaré ce mardi, Faure Gnassingbé sur Twitter.

Lomé souligne sa disponibilité à poursuivre ses relations de coopération avec Abuja dans l’intérêt du «renforcement de l’intégration sous-régionale et la promotion de la paix et de la stabilité», assure encore la Présidence togolaise.

Ayant jeté les bases de la fondation le 28 mai 1975, de la Communauté ouest-africaine de 15 Etats membres (CEDEAO), le Togo et le Nigeria entretiennent des relations diplomatiques au beau fixe, que ce soit dans le cadre d’enceintes régionales, panafricaines ou internationales.

Ancien Gouverneur et Sénateur de l’Etat prospère de Lagos, A. Bola Ahmed Tinubu est devenu ce 29 mai le 16è Chef de l’Etat de l’histoire post-indépendance du Nigeria, en succédant à Muhamadu Buhari.

«Nigeria, Better Together» est la devise politique qu’il compte incarner à la tête du plus peuplé Etat africain (plus de 220 millions d’âmes) en relevant les défis de l’inflation galopante, la dette extérieure, la corruption, l’insécurité généralisée dans plusieurs parties du pays et la fuite des cerveaux nigérians.