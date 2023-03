Changement à la tête du Groupe Ecobank

Le nouveau directeur général du premier groupe bancaire panafricain «Ecobank», Jeremy Awori a pris officiellement ses fonctions, a annoncé jeudi, la maison mère du groupe, Ecobank Transnational Incorporated (ETI).

Le nouveau CEO avait été annoncé en septembre 2022. La cérémonie de passation de services avec son prédécesseur, le Nigérian Ade Ayeyemi, a eu lieu le 1er mars au siège du groupe basé à Lomé, la capitale togolaise.

Ce banquier kenyan, qui dispose d’une longue expérience dans le secteur bancaire, s’est engagé à mener le groupe durant «la prochaine étape de sa stratégie de croissance».

«L’Afrique offre des perspectives prometteuses», a-t-il dit, précisant que le groupe «Ecobank occupe une position unique pour apporter un changement systématique dans le secteur bancaire au niveau panafricain, en s’appuyant sur l’empreinte géographique qu’elle a déjà établie».

Il a vanté le positionnement et l’expertise du groupe qui est actuellement présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine.

«Grâce à notre plateforme unique, nous sommes bien positionnés pour offrir des produits et des solutions financières aux pays, aux grandes entreprises et aux PME afin de tirer parti des innombrables ressources disponibles sur le continent, et des diverses opportunités de commerce et d’investissement», toujours selon ses propos.

Il a en outre précisé que «nous fournissons également des services financiers adaptés, accessibles et abordables qui répondent aux besoins changeants d’un continent dynamique, jeune et entreprenant», assurant que «la marque et l’héritage de Ecobank continuent d’être une source de fierté».

Pour le président du Conseil d’administration d’Ecobank, Alain NKontchou, le nouveau directeur général, Awori dispose de «qualités exceptionnelles et démontrées (…) qui font de lui le choix idéal pour piloter la croissance du Groupe Ecobank à l’ère actuelle marquée par des changements rapides au niveau mondial et continental».