Cameroun: un parti d’opposition exclu 34 de ses membres  

Au Cameroun, le parti d’opposition «Social democratic front (SDF) a récemment exclu une trentaine de ses membres qui réclamaient des comptes à leur leader président, l’historique opposant Ni John Fru Ndi.

Au total, ce sont 34 membres du SDF qui ont été exclues selon une note datée du 25 février dernier et rendue publique ce 27 février. Parmi eux, 27 sont des cadres du parti, dont le très influent député Jean-Michel Nintcheu, désormais ancien président régional du SDF pour le littoral, et de nombreux autres anciens maires, députés et sénateurs confondus.

Il leur est reproché des agitations qui portent atteinte à la stabilité du parti, alors que ces derniers réclament des comptes sur la gestion de la formation politique. Les exclus ont en effet émis de lourds soupçons de «malversations» et de «détournements» des fonds du parti, et avaient déjà assigné en justice leur leader, John Fru Ndi, pour violation des statuts. Ils lui reprochent également des dérives autoritaires et une orientation trop proche du pouvoir.

La décision d’exclusion définitive est portée devant la justice et une première audience est prévue le 22 mars 2023 au Tribunal de grande instance du Mfoudi à Yaoundé, la capitale du Cameroun.