Afrique du Sud : La Gauche radicale (EFF) lance sa campagne pour les élections locales du 1er novembre prochain

Le leader de la gauche radicale en Afrique du Sud, Julius Malema, a réuni dimanche 26 septembre des milliers de partisans dans le centre de Johannesburg, à un mois d’élections locales prévues le 1er novembre prochain.

Lors d’un discours fleuve, Julius Malema, coiffé d’un béret rouge et vêtu d’une chemisette noire, a déclaré que ses concitoyens sont affligés par la pauvreté et une corruption massive, rappelant les piliers de son programme «révolutionnaire».

Le meeting des Combattants pour la liberté économique (EFF) coïncidant avec l’anniversaire de la combattante anti-apartheid Winnie Mandela, qui aurait fêté ses 85 ans ce dimanche, Julius Malema, 40 ans, a revendiqué son héritage.

«Mama Winnie n’a pas abandonné la cause de la liberté face aux capitalistes blancs, qui ont capturé et continuent de contrôler tous les dirigeants de l’ancien mouvement de libération», a martelé le chef de l’EFF sous les vivats de la foule en rouge et noir.

«Notre peuple est sans terre», sans emploi, «vit dans des bidonvilles dans toilettes», «nos routes ne sont pas goudronnées et celles qui le sont, pleines de nids-de-poule», a-t-il dit.

«Au lieu de créer des emplois pour des millions de jeunes sans emploi, les municipalités réservent les appels d’offres à quelques personnes connectées», a-t-il dénoncé.

Dans la matinée, le président Cyril Ramaphosa, en chemisette jaune, a sillonné le township de Tembisa, entre Johannesburg et Pretoria.

La veille, le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA) s’était aussi lancée, en ligne cette fois, dans la campagne, appelant les Sud-Africains à défaire l’ANC et à se rapprocher d’eux pour éviter de laisser le champ libre aux radicaux de l’EFF. Les élections locales, pour renouveler les conseils municipaux, sont prévues le lundi 1er novembre.