Une épidémie de choléra a fait plus de 2.300 morts au Nigeria depuis le début de cette année, principalement des enfants, a déclaré lundi un haut responsable de la santé dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

«Au 5 septembre 2021, un total de 69.925 cas suspects, dont 2.323 décès, ont été signalés», a déclaré le responsable de la communication du Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC), Yahya Disu.

Des cas ont été signalés dans 25 des 36 Etats du Nigeria et dans la capitale, Abuja. Les enfants âgés de cinq à quatorze ans sont les plus touchés par cette maladie, a-t-il précisé, ajoutant que les 19 États du nord représentaient 98% des cas d’infection.

Selon Disu, les fortes inondations, le manque d’hygiène et le changement climatique pourraient être à l’origine de la recrudescence de choléra dans le pays cette année.

Le Nigeria a déjà connu de grandes épidémies de choléra, notamment en 1991, 2010, 2014 et 2017. Des renforts de personnel de santé et des médicaments ont été envoyés dans les zones touchées, tandis que les autorités ont intensifié les campagnes de sensibilisation sur l’assainissement de l’eau et l’hygiène personnelle.

Le choléra est une maladie diarrhéique très contagieuse causée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés, qui se caractérise aussi par des vomissements, une déshydratation et une fatigue inhabituelles. Il peut être transmis par les mouches lorsqu’elles entrent en contact avec la nourriture et peut être fatal s’il n’est pas traité à temps.

L’agence des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) s’inquiète que «des millions d’enfants au Nigeria sont touchés par la récente épidémie de choléra dans le pays, considérée comme l’une des pires jamais enregistrées», a déclaré Oumar Doumbouya, responsable de l’Unicef au Nigeria.