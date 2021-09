Nouvelle manifestation des commerçants au Ghana pour réclamer la réouverture des frontières terrestres

Des commerçants ghanéens ont manifesté jeudi à la frontière du Ghana avec la Côte d’Ivoire pour réclamer la réouverture des frontières terrestres fermées par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo pour freiner la propagation du Covid-19.

La manifestation qui a eu lieu à Elubo, à l’ouest de la capitale Accra, est le second rassemblement aux frontières du Ghana cette semaine après celui qui a mobilisé des commerçants dans les rues de la ville d’Aflao, à la frontière avec le Togo.

Le Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest limitrophe du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Togo, a mis en place des restrictions aux passages frontaliers depuis plus d’un an afin de stopper la propagation du coronavirus. Seul le trafic de fret est autorisé aux frontières.

Vêtus de rouge et de noir, les manifestants à Elubo ont chanté et brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire: «Nos entreprises s’effondrent».

Ils ont ensuite remis une pétition destinée à la présidence, au représentant du gouvernement local, Ernest Kwoffi, qui leur a explique que ces restrictions étaient justifiées, leur promettant de transmettre leur pétition.

De son côté, la présidence a indiqué qu’elle était en train de piloter un système de test du virus, qui en cas de succès, permettra aux autorités de lever les contrôles aux frontières.

Les Ghanéens sont confrontés à l’impact de la pandémie, à de nouvelles taxes et à une augmentation des prix du carburant qui a affecté le coût du transport des marchandises.

Le président Nana Akufo-Addo a été réélu pour un second mandat en décembre, mais il ne dispose que d’une faible majorité au Parlement.

Plus de 119.000 personnes ont été testées positives et plus de 1.000 autres sont décédées du Covid-19 au Ghana depuis mars 2020.