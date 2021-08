L’ONU s’alarme et alerte de nouveau autour du réchauffement en hausse de la planète !

Le réchauffement de la planète affecte toutes les régions du globe et nombre de ces changements sont en passe de devenir irréversibles. C’est en résumé le contenu du nouveau rapport du GIEC rendu public ce 09 août. Un rapport qualifié d’«alerte rouge pour l’humanité» par le SG de l’ONU, Antonio Guterres.

«La sonnette d’alarme est assourdissante et les preuves sont irréfutables : les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles et de la déforestation étouffent notre planète et mettent des milliards de personnes en danger immédiat», a alerté A. Guterres ce 9 août 2021.

Selon les experts du GIEC, la planète a déjà atteint 1,2 degré Celsius (proche du seuil sensible de 1,5 degré Celsius) plus qu’en 1850 et est toujours en augmentation, avec un réchauffement qui s’est accéléré au cours des dernières décennies. «Des économies vertes et inclusives, la prospérité, un air plus pur et une meilleure santé sont possibles pour tous si nous répondons à cette crise avec solidarité et courage», a mobilisé le patron du système onusien.

«C’est pourquoi la Conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient cette année à Glasgow est si importante», a défendu M. Guterres. Avant d’ajouter : «La viabilité de nos sociétés dépend de l’union des dirigeants des gouvernements, des entreprises et de la société civile derrière des politiques, des actions et des investissements qui limiteront la hausse des températures à 1,5 degré Celsius».

Cet énième rapport sur le climat mondial sonne indirectement le glas du charbon et des combustibles fossiles. Les pays de l’OCDE doivent éliminer progressivement le charbon existant d’ici 2030, et tous les autres pays doivent suivre ce pas d’ici 2040, préconisent les experts précités. Les pays doivent également mettre fin à toute nouvelle prospection et production de combustibles fossiles et réorienter les subventions accordées aux combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, encourage vivement le GIEC.

D’ici 2030, la capacité solaire et éolienne devrait ainsi quadrupler et les investissements dans les énergies renouvelables sont attendues pour être triplées pour maintenir une trajectoire vivable d’ici 2050 sur la planète, exhorte l’ONU.