Sauvetage de 237 migrants clandestins en Méditerranée par la marine tunisienne

Les gardes-côtes tunisiens ont annoncé ce jeudi, avoir secouru 237 migrants clandestins le 22 juillet dernier, au large des côtes tunisiennes bordant la Méditerranée.

Selon un communiqué du ministère tunisien de l’Intérieur, «des unités de la Garde navale des régions des côtes du sud et de l’est ont réussi, dans la journée du mercredi, à déjouer 11 opérations d’immigration clandestine, et ont secouru 77 personnes, dont 46 de diverses nationalités africaines et 31 Tunisiens».

Le communiqué a ajouté que «des unités de la Garde nationale du gouvernorat de Médenine (sud-est) ont réussi, le mercredi, à déjouer une opération d’immigration clandestine et à secourir 160 personnes de nationalités africaines après le naufrage de leur embarcation».

Les côtes sud et orientales de la Tunisie sont le théâtre d’opérations de sauvetage quasi-quotidiennes de migrants clandestins dont les bateaux ont subi des avaries en pleine mer Méditerranée, entre la Libye et l’Italie

La Tunisie a secouru et accueilli depuis janvier 2021, plus d’un millier de migrants partis de Libye, dont les embarcations avaient fait naufrage au large des côtes tunisiennes, selon l’Organisation internationale des migrations (OIM).

Au cours des quatre premiers mois de l’année, 11.000 départs par la mer depuis la Libye ont eu lieu, soit 73% de plus qu’à la même période l’an passé, selon le Haut Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR).

Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l’Europe a plus que doublé cette année, a indiqué mi-juillet l’OIM, précisant que la majorité des décès ont été enregistrés en mer Méditerranée (896), ce qui représente une augmentation de 130% par rapport à la même période en 2020.