Côte d’Ivoire: Le capital du Fonds d’appui aux femmes passe à 25 milliards de FCFA

Le capital du Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) est passé à 25 milliards Fcfa, a annoncé mardi la première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

«J’ai le plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFCI soit augmenté de 5 milliards, à compter de ce jour. Il s’élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs, d’adhérer au FAFCI», a annoncé Dominique Ouattara.

Après neuf années de succès, le fonds avait atteint 20 milliards de CFA. Elle s’est félicitée de cette performance et du «taux de remboursement national de 98%, ce qui est un exploit par rapport aux autres programmes similaires en Côte d’Ivoire».

La Première dame de Côte d’Ivoire a relevé qu’en 2012, les femmes étaient 10.000 bénéficiaires pour un capital de démarrage de 1 milliard de FCFA. Aujourd’hui, le bilan ressort 49,77 milliards Fcfa prêtés aux femmes pour 26 1.450 bénéficiaires.

Le retour sur investissement est estimé à 29,77 milliards Fcfa, selon les résultats, qui rapportent que 148 agences de microfinances en Côte d’Ivoire opèrent sur ce projet visant à l’autonomisation des femmes ivoiriennes.

En perspectives, le fonds envisage de continuer la mise en place de crédits au profit des microfinances, de mobiliser les ressources au niveau de l’Etat et d’autres partenaires, et d’augmenter le nombre d’agences dans les régions du pays.

Les projections prévoient également la construction avec l’appui du Gouvernement de marchés dans plusieurs localités, la signature de partenariats pour la prise en charge des bénéficiaires (CMU et CNPS) au niveau de la protection sociale. Dix-sept femmes ont reçu mardi des diplômes d’honneur FAFCI pour s’être distinguées dans leurs domaines d’activités respectifs.