L’ONU remet un rapport d’audit à la banque centrale de la Libye

L’émissaire de l’ONU en Libye, Jan Kubic, a remis ce jeudi à Tripoli, au Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, une copie du rapport d’audit international de l’ONU destiné à la Banque centrale de la Libye (BCL). l’audit a été réalisé sur les deux branches de la BCL dans l’est et l’ouest du pays miné par les divisions.

«Nous espérons, avec cette avancée, pouvoir réunifier la Banque centrale, préserver l’intégrité du secteur bancaire et renforcer la politique monétaire instaurée début 2021 », a indiqué la BCL dans un communiqué.

« Il est nécessaire maintenant de mettre de côté les dissensions, quelles qu’elles soient, et réfléchir à la prochaine étape où nous allons réunifier toutes les institutions du pays », a souligné M. Dbeibah, chef du premier exécutif unifié depuis 2014.

Comme d’autres institutions étatiques, la BCL a été scindée en 2014, lorsque des rivalités politiques qui ont suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

En juillet 2020, l’ONU avait annoncé avoir finalisé le processus permettant de lancer un audit international indépendant sur les deux branches de la BCL, une opération primordiale selon les Nations unies pour restaurer l’intégrité, la transparence et la confiance dans le système financier libyen et une avancée majeure sur la voie de la réunification des institutions.

La division entre Est et Ouest a provoqué d’importantes pertes financières, accompagnées d’une forte augmentation du taux d’inflation et de la hausse de la dette publique à plus de 100 milliards de dollars, selon la BCL.

La Libye connaît une percée politique depuis plusieurs mois. Le 16 mars, une autorité transitoire élue, composée d’un gouvernement d’unité nationale et d’un conseil présidentiel, a pris ses fonctions pour conduire le pays aux élections qui se tiendront le 24 décembre.