Burkina Faso: Le président Kaboré convie ses compatriotes à «surseoir» aux manifestations contre l’insécurité

Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, a appelé dimanche, l’opposition et la société civile à «surseoir aux marches et meetings projetés» contre l’insécurité dans son pays en proie à des attaques jihadistes.

«Je demande instamment à tous ceux qui s’organisent (….), notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés, afin de ne pas faire le lit de notre désunion, face à l’ennemi commun», a déclaré le président Kaboré dans un discours à la nation diffusé par la télévision nationale.

Alors que l’opposition a appelé à des «marches» dans tout le pays les 3 et 4 juillet, pour «protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes» face à la montée des violences jihadistes, M. Kaboro estime que les marches «ne permettront pas de venir à bout du terrorisme».

Samedi dernier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les régions du Nord et du Centre-Nord du pays, contre «l’insécurité grandissante», appelant les autorités à des mesures face aux attaques jihadistes récurrentes.

Le 12 juin 2021, des milliers de personnes avaient déjà manifesté à Dori, dans le nord du Burkina Faso, pour dénoncer «l’inaction» des autorités, après le massacre de près de 160 civils dans le village de Solhan au nord-est du pays.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières de groupes jihadistes. Ces attaques ont fait environ 1.500 morts et contraint près 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.