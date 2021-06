Covid-19: La Tunisie annonce un confinement général dans quatre régions

Le gouvernement tunisien a annoncé avoir décrété un nouveau confinement général dans quatre régions où le taux de contamination dépasse les 0,4%.

Il s’agit des régions ayant enregistré plus de 400 cas positifs pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours. Ainsi, les gouvernorats de Béja (nord-ouest), Siliana, Zaghouan (nord) et Kairouan (centre) seront confinés pour une semaine, jusqu’au 27 juin, a précisé la Présidence du gouvernement dans un communiqué publié sur Facebook dimanche.

Face à la détérioration dans ces régions, des campagnes régionales de dépistage et des centres d’isolement pour les cas positifs seront mis en place, ont précisé les services du Premier ministre Hichem Mechichi.

Les services de santé militaire ont été mobilisés cette semaine pour faire face à la dégradation de la situation à Kairouan, où les établissements de santé peinent à faire face à l’afflux de malades.

La Tunisie, qui a levé la plupart des restrictions à l’approche de la saison touristique, à l’exception d’un couvre-feu de 22H à 5H, enregistre actuellement plusieurs dizaines de décès et plus de 2.000 nouveaux cas confirmés par jour pour 12 millions d’habitants. Le pays a détecté 38.1175 cas confirmés par tests et 13.960 morts depuis mars 2020, selon le ministère de la Santé.

Après des années de morosité économique, la pandémie de Covid-19 a mis à genoux, le petit pays d’Afrique du Nord : sa dette extérieure a atteint la barre symbolique des 100 milliards de Dinars (environ 30 milliards d’euros), soit 100% du Produit intérieur brut.

La Tunisie s’est tournée, en mars dernier, vers le Fonds monétaire international (FMI) espérant un accord sur trois ans et l’obtention de 3,3 milliards d’euros pour 2021, en contrepartie de promesses de réformes encore plus difficiles à tenir qu’auparavant.