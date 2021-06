Génocide des Herero et Nama: L’opposition namibienne fustige l’accord conclu avec l’Allemagne

Les députés de l’opposition en Namibie ont fustigé mardi au Parlement, l’accord conlu par le gouvernement namibien avec l’Allemagne sur le génocide de milliers de Herero et Nama durant l’ère coloniale, accusant Windhoek de les avoir écartés des négociations à l’instar des représentants des deux tribus.

«Ils ont exclu des communautés de Namibiens», a dit Edson Isaacks, du parti d’opposition Landless people’s movement Namibia (LPM).

L’Allemagne a reconnu fin mai avoir commis «un génocide» sur ce territoire d’Afrique australe qu’elle a colonisé entre 1884 et 1915 et a annoncé le versement de plus d’1,1 milliard d’euros d’aides au développement étalées sur 30 ans et s’est également engagée à présenter des excuses officielles.

L’accord doit être signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays à une date qui n’a pas encore été fixée. L’accord, accepté par le gouvernement namibien, est rejeté par de nombreux Namibiens, dont les représentants des communautés Herero et Nama qui affirment ne pas avoir été invités à la table des négociations.

«Cet accord peut être signé entre l’Allemagne et le gouvernement namibien, mais la grande majorité et les peuples Nama et Herero le rejetteront avec le mépris qu’il mérite», a mis en garde Josef Kauandenge, à la tête d’un autre parti d’opposition, la National Unity Democratic Organisation (NUDO).

L’aide, qui doit profiter aux descendants des deux tribus, servira notamment à l’acquisition de terres, à la construction de routes en milieu rural, à l’adduction d’eau et à l’assainissement. Cinquante millions d’euros seront aussi consacrés à la préservation des archives du passé colonial de la Namibie.

Les massacres d’au moins 60.000 Herero et environ 10.000 Nama par l’armée et des colons allemands, entre 1904 et 1908, sont considérés par de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle.