Le FMI va débloquer la dernière tranche d’aide en faveur de l’Egypte

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi avoir donné son accord de principe pour débloquer la dernière tranche d’aide de 1,6 milliard de dollars en faveur de l’Egypte dans le cadre d’un plan annuel.

Le décaissement doit être soumis, au préalable, à l’approbation du Conseil d’administration qui se réunira «dans les prochaines semaines», a précisé le FMI dans un communiqué.

L’objectif de ce programme était de soutenir la reprise à court terme «tout en élargissant les réformes structurelles pour libérer l’énorme potentiel de croissance de l’Egypte à moyen terme», a souligné le FMI.

«Au cours des 12 derniers mois, la solide performance et l’engagement des autorités ont contribué à atteindre les objectifs du programme de maintien de la stabilité macroéconomique pendant la pandémie tout en protégeant les dépenses sociales et de santé nécessaires et en mettant en œuvre des réformes structurelles essentielles», a expliqué le FMI.

Fin juin 2020, le FMI avait accordé un plan d’aide sur 12 mois d’un montant total de 5,2 milliards de dollars avec le décaissement immédiat de 2 milliards pour faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus.

Le Conseil d’administration avait ensuite donné son aval en décembre dernier au déblocage de 1,6 milliard à l’issue du premier examen de l’économie égyptienne.

Il avait alors estimé que les autorités égyptiennes avaient bien géré la pandémie. En 2020, l’économie égyptienne a été impactée par les mesures prises dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du pays est descendue à 3,6% en 2020 contre 5,6% en 2019.