Tripoli et Le Caire signent plusieurs mémorandums d’entente

Une série de mémorandums d’entente entre l’Egypte et la Libye, notamment dans les domaines de l’électricité et des télécoms ont été signés ce mardi, lors d’une rencontre à Tripoli entre les Premiers ministres libyen, Abdelhamid Dbeibah et égyptien Moustafa Madbouli qui était accompagné d’une importante délégation de onze ministres.

Il s’agit de la première visite dans la capitale libyenne d’un responsable égyptien de ce rang depuis l’installation des nouvelles autorités de transition en Libye.

Les deux parties ont également conclu un accord prévoyant la relance des liaisons aériennes par les compagnies nationales des deux pays.

Le nouvel exécutif libyen né d’un processus onusien lancé en novembre, mis sur orbite en février et confirmé en mars par un vote de confiance du Parlement tente d’extraire le pays d’une décennie de conflit marquée par l’existence de deux pouvoirs rivaux et par des violences sanglantes.

L’Egypte, qui avait fait part de son intention de collaborer avec les nouvelles autorités à Tripoli, a accueilli la première visite officielle à l’étranger de Dbeibah mi-février.