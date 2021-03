Vaccin Covid-19 : L’Afrique du Sud a vendu ses doses d’AstraZeneca

L’Afrique du Sud a vendu à quatorze pays africains, un million de doses de vaccins AstraZeneca qu’elle avait acheté mais n’a pas utilisées, a annoncé dimanche son ministre de la Santé.

Zweli Mkhize s’est félicité dans un communiqué, de «pouvoir annoncer que la vente des vaccins AstraZeneca que nous avions achetés a été conclue», ajoutant que «le montant complet» de la vente a été déjà perçu.

Le pays africain officiellement le plus touché par la pandémie avait reporté mi-février sa campagne d’immunisation contre le Covid-19, prévue initialement avec AstraZeneca, après que l’efficacité de ce vaccin ait été mise en doute contre le variant local du virus. Pretoria avait annoncé dans la foulée son intention de proposer ces doses à l’Union africaine.

Entretemps, les experts de l’OMS ont recommandé l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca dans les pays où des variants sont présents. L’UA, qui a sécurisé l’acquisition de 270 millions de vaccins pour le continent, avait déclaré qu’elle «n’écarterait pas» les vaccins d’AstraZeneca.

L’Afrique du Sud compte plus de 1,5 million de cas et déjà plus de 52.000 morts. Mais les nouveaux cas ont significativement ralenti. Ainsi, l’on est passé d’un record de 22.000 contaminations par jour à environ 1.000 cas.

Cependant, seuls 1,5 million de sud-africains, soit 2,5% de la population, ont été testés positifs, bien loin de la proportion de 60% nécessaire pour déclencher l’immunité collective.

Des chercheurs sud-africains, après avoir testé le sang de 4858 donneurs, ont estimé que dans les deux provinces les plus durement touchées du pays, plus de la moitié des personnes âgées de 15 à 69 ans avait déjà contracté le Covid-19. L’Afrique du sud, qui ambitionne d’immuniser les deux-tiers de sa population, compte seulement 183.000 vaccinés à ce jour.