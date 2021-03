Le Zimbabwe entame sa deuxième phase de vaccination contre la Covid-19

Le Zimbabwe a entamé la deuxième phase du programme de vaccination contre la Covid-19 qui ciblera les enseignants, les marchands de tabac et les travailleurs du secteur hôtelier. C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa.

Mme Mutsvangwa a déclaré qu’un total de 36.786 personnes avaient été vaccinées depuis le début de la première phase du programme il y a environ trois semaines. Elle ciblait les travailleurs de première ligne tels que le personnel médical, les forces de sécurité, les responsables des ports d’entrée et les médias.

Elle a déclaré qu’en raison de la faible participation à la première phase, le Gouvernement a décidé d’intensifier la vaccination en augmentant la couverture de toutes les provinces.

«Afin d’utiliser la capacité existante, comme convenu lors de la dernière réunion, le gouvernement a décidé que la deuxième étape de la première phase du déploiement de la vaccination inclura les marchands de tabac et leurs employés, les enseignants et les travailleurs du secteur de l’hôtellerie, et qu’elle devrait commencer immédiatement», a encore expliqué Mme Mutsvangwa.

Le Zimbabwe a reçu mardi 400.000 doses supplémentaires de vaccins en provenance de la Chine, la deuxième livraison depuis que le pays a lancé son programme de vaccination ciblant les travailleurs de première ligne le mois dernier.

Le président Emmerson Mnangagwa a déclaré dans un discours que ce don marquait une nouvelle étape dans la consolidation des relations bilatérales et de la coopération entre le Zimbabwe et la Chine. «Nous restons reconnaissants à la Chine pour son soutien au programme (zimbabwéen de lutte contre la COVID-19)», a-t-il indiqué.

Une partie du lot a été achetée à Sinovac, tandis que l’autre moitié est un don de vaccins de Sinopharm par le gouvernement chinois.