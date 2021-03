L’UE salue le nouveau gouvernement libyen et menace de sanctions toutes violations de l’embargo

L’Union européenne (UE) a salué jeudi la confiance accordée par le Parlement libyen au nouveau gouvernement d’unité nationale et menacé de sanctions toute violation de l’accord de cessez-le-feu par des «fauteurs de troubles».

Le gouvernement d’unité nationale dirigé par le Premier ministre Abdul Hamid Mohammed Dbeibah a obtenu mercredi la confiance du Parlement par 121 voix sur les 132 députés présents. «Il s’agit d’une percée significative qui crée les conditions pour réunifier les institutions en Libye et conduire le pays vers des élections nationales le 24 décembre», a souligné le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans une déclaration au nom des 27.

«Nous encourageons vivement la Chambre des représentants à travailler conjointement avec le gouvernement d’unité nationale et la Haute Commission électorale nationale pour assurer la préparation des élections en temps voulu», insiste la déclaration des 27.

L’Union européenne et ses États membres soulignent aussi «l’importance de la mise en œuvre effective de toutes les dispositions de l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020, ainsi que du respect de l’embargo sur les armes et du retrait de tous les combattants et mercenaires étrangers, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», précise la déclaration.

«Toute intervention militaire étrangère est inacceptable. Nous demandons donc à tous les membres de la communauté internationale et à tous les acteurs libyens concernés de respecter ces principes », insiste la déclaration. « L’Union européenne rappelle son instrument de sanctions contre les éventuels fauteurs de troubles», avertissent les Européens.

Plongée dans le chaos depuis l’assassinat du colonel Kadhafi en octobre 2011, la Libye est le théâtre de luttes d’influences et d’affrontements mettant aux prises plusieurs nationaux et internationaux.