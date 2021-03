Côte d’Ivoire récence 356 nouveaux cas de la COVID-19

Alors que la Côte d’Ivoire a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19, le ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique a fait état ce mercredi, de 356 nouveaux cas de COVID-19 sur 2.301 échantillons prélevés, soit 15,5 % de cas positifs, 171 guéris et un décès.

A la date du 3 mars 2021, la Côte d’Ivoire compte 33.285 cas confirmés dont 32.037 personnes guéries, 194 décès et 1.054 cas actifs.

La Côte d’Ivoire est l’un des premiers pays d’Afrique de l’ouest à avoir lancé la campagne de vaccination de sa population contre le coronavirus, le lundi 1er mars 2021 au Palais des sports de Treichville, à Abidjan.

Le lancement de la campagne intervient après que le pays ait reçu ses premières doses de vaccins grâce à l’initiative Covax. En effet, le 26 février 2021, l’Organisation des Nations unies (ONU) annonçait l’arrivée d’un lot de 500.000 doses du vaccin Astra Zeneca sur le territoire ivoirien, marquant la seconde livraison gratuite en Afrique, après les 600.000 doses livrées au Ghana.

Cette première campagne de vaccination qui vise à immuniser environ 20% de la population ivoirienne se déroulera en trois phases. «La phase une, elle est constituée par le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité ainsi que les enseignants», détaille le ministre de la Santé Aka Ahouelé, ajoutant que «la phase deux englobe les personnes âgées de plus de cinquante ans, des porteurs de pathologies chroniques et des voyageurs».

Aka Aouélé explique aussi que, la population carcérale et les personnes âgées de 18 à 49 ans seront vaccinées dans la troisième phase de la campagne de vaccination. Environ 90 sites ont été aménagés sur tout le territoire afin de faciliter le déroulement de la campagne de vaccination.