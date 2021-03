Libye : Une vingtaine de migrants portés disparus

Ils sont près de 100 migrants, qui tentaient de rejoindre l’Europe par la mer, secourus dimanche au large de la côte ouest de la Libye. On est cependant sans nouvelles d’une vingtaine de passagers de l’embarcation.

En dépit de la situation sécuritaire qui reste précaire, la Libye reste la voie qu’emprunte des milliers de migrants à la recherche d’un mieux-être dans les pays européens.

Dimanche, les migrants majoritairement africains, dont six femmes et deux enfants, ont été secourus par des garde-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli (ouest). Ils ont été pris en charge par une équipe de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Deux des survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et qui se trouvaient dans un état critique ont été transportés vers un hôpital de la capitale.

«Dans la plupart des cas, il y a peu d’opérations menées pour récupérer» les migrants portés disparus, a déclaré Safa Msehli, porte-parole de l’OIM à Genève qui regrette que «voir des corps rejetés par la mer sur les plages est désormais banal».

Samedi 27 fevrier, l’ONG allemande Sea-Watch avait secouru 147 migrants au large de la Libye, dans le cadre de deux opérations de sauvetage menées par son navire «Sea-Watch 3», en plus des 45 migrants secourus vendredi dernier. Selon l’OIM, ce sont plus de 1.200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée. «Au moins 3.700 hommes, femmes et enfants ont été interceptés et ramenés dans ce pays depuis le début d’année», a indiqué le bureau de l’OIM en Libye vendredi sur Twitter.

«La plupart ont été transférés vers des centres de détention dont les conditions ne cessent d’empirer», précise la même source.

Les agences de l’ONU et les ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de migrants interceptés en mer et dénoncent les conditions déplorables dans les centres de détention.