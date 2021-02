Covid-19: Le président tanzanien Magufuli plaide pour le port du masque

Le président de la Tanzanie, John Magufuli a reconnu pour la première fois la dangerosité du coronavirus, plaidant officiellement pour le port du masque.

«Je n’ai jamais dit que vous ne deviez pas porter de masque. Ne me faites pas porter le chapeau», s’est-il défendu publiquement. «Laissez-moi juste vous dire qu’il y a de bons et de mauvais masques. Certains masques importés peuvent être dangereux pour la santé » a déclaré le président tanzanien.

«Si vous devez porter un masque, alors utilisez ceux qui vous sont proposés par le ministère de la Santé. Si vous n’avez pas les moyens de les acheter, alors confectionnez votre propre masque. Je vous dis tout cela, car je suis l’un des vôtres et je sais, que nous sommes en guerre», a encore dit le président Magufuli.

Le revirement du président tanzanien intervient quelques jours après le décès des suites de contamination au Covid-19, du premier vice-président de l’archipel semi-autonome de Zanzibar Seif Sharif Hamad, et du chef de la Fonction publique, John Kijazi.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé dimanche la Tanzanie à prendre des mesures appropriées pour protéger de la pandémie de la Covid-19 ses propres citoyens mais aussi les populations des pays visités par des Tanzaniens.

«De nombreux Tanzaniens voyageant dans les pays voisins et au-delà ont été testés positifs au Covid-19. Cela montre la nécessité pour la Tanzanie de prendre des mesures robustes pour protéger à la fois sa propre population et les populations de ces pays et d’ailleurs», a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un communiqué.