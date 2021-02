La Guinée-Conakry recevra ce week-end, un premier lot de plus de 11.000 doses de vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola, soit une semaine après la résurgence de l’épidémie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

«Plus de 8.500 doses supplémentaires seront acheminées des Etats-Unis, ce qui portera leur nombre à 20.000», a indiqué l’OMS dans un communiqué.

Les vaccins seront réceptionnés dimanche vers 15H30 (GMT et locales) à l’aéroport de Conakry, où une «petite cérémonie» est prévue, avant d’être acheminés par avion à Nzérékoré, chef-lieu de la région de Guinée forestière, ont précisé les autorités sanitaires guinéennes.

«Une équipe d’une trentaine de personnes a été mobilisée et est prête à commencer la vaccination dès que les vaccins seront arrivés», selon le texte. «Nous allons déployer rapidement les capacités nécessaires pour appuyer la Guinée, qui a déjà une grande expérience», a déclaré dimanche devant la presse, le professeur Alfred George Ki-Zerbo, le représentant de l’OMS, à l’issue d’une réunion avec les autorités sanitaires de ce pays.

«L’OMS est alertée à tous les niveaux, au niveau du siège et en lien avec le fabriquant (de vaccins), pour que les doses nécessaires soient mises à disposition le plus rapidement possible pour aider à cette riposte», a-t-il ajouté.

La fièvre hémorragique Ebola a provoqué lundi un quatrième décès en Guinée, selon les autorités sanitaires.

Les Etats-Unis ont averti mardi que, malgré la pandémie de Covid-19, le monde ne pouvait «permettre de détourner le regard» après l’apparition de cas d’Ebola en Guinée, mais aussi en République démocratique du Congo (RDC).

Provoquant une fièvre brutale, des maux de tête, des vomissements et diarrhées, la pire épidémie d’Ebola est partie en décembre 2013 de Guinée forestière, avant de se propager au Liberia et à la Sierra Leone. Elle s’était achevée en 2016 après avoir fait plus de 11.300 morts pour quelque 28.600 cas recensés, à plus de 99% des malades en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.