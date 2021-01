Covid-19 : Le président de la Guinée-Bissau décrète l’état de calamité pour 30 jours

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo a décrété l’état de calamité sur toute l’étendue du territoire national, pour une période de 30 jours, suite à l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays.

Embalo souligné dans son décret présidentiel que «le pays a de nouveau ressenti un fort choc avec une augmentation substantielle du nombre de nouveaux cas», précisant que l’état de calamité va durer 30 jours à partir de zéro heure le dimanche 24 janvier jusqu’à 23H59 le 23 février.

Selon le décret, des mesures plus restrictives sont prises par rapport à celles en vigueur afin de contenir la propagation du virus, notamment «l’interdiction des événements culturels, politiques et religieux, susceptibles de rassembler plus de vingt personnes».

Dans le même temps, «la pratique des sports collectifs dans les lieux publics et les salles est interdite et le port de masque est obligatoire dans l’espace public et dans les transports en commun», ajoute le document.

Concernant les voyages internationaux, la Guinée-Bissau va exiger un test négatif de COVID-19, obligatoire pour entrer sur le territoire national par la voie terrestre, aérienne et maritime. Le gouvernement a décidé de suspendre les cours dans les écoles publiques et privées pour 30 jours dans la capitale.

La Haute Commissaire bissau-guinéenne pour la lutte contre le COVID-19 Magda Robalo a estimé début janvier que la campagne de vaccination débuterait en juin.

«Nous prévoyons de commencer la vaccination contre le COVID-19 à la fin du premier semestre de cette année, avec le soutien financier de la Banque mondiale», a déclaré Mme Robalo, précisant que la Banque mondiale financera 12 millions de dollars pour l’acquisition de vaccins contre la COVID-19, mais «ce montant peut augmenter en fonction des besoins».

Mme Robalo a par ailleurs affirmé que «la situation du COVID-19 est déjà maîtrisée en Guinée-Bissau» qui compte plus de 2.531 cas positifs au coronavirus.