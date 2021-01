Le président du Bénin annonce la restitution cette année par la France des objets archéologiques spoliés

Le président béninois, Patrice Talon a déclaré jeudi que l’année 2021 sera celle du retour sur le territoire béninois, leur terre d’origine, de certains biens patrimoniaux emblématiques de l’ancien Royaume du Dahomey emportés et détenus dans des collections occidentales, notamment en France.

«Je me félicite de la parfaite collaboration entre le Bénin et la France qui a permis d’aboutir à ce résultat qui relevait il y a peu de l’impossible», s’est-il réjoui à l’occasion de ses vœux du Nouvel An aux membres du corps diplomatique accrédités au Bénin.

Le 26 août 2016, avait récemment rappelé le gouvernement dans un communiqué, le Bénin déposait officiellement une requête auprès de la France pour la restitution des biens culturels issus de son patrimoine national et se trouvant dans plusieurs musées (Musée de l’Homme, musée du Quai Branly) et collections privées en France.

Pour matérialiser leur accord, les gouvernements béninois et français ont établi en décembre dernier à Cotonou un programme commun de travail en vue du rapatriement de 26 objets royaux emportés par l’armée française lors de la conquête de novembre 1892 et répartis depuis dans des musées et des collections en France.

En décembre 2017, le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d’une tournée en Afrique de l’Ouest vouloir «un retour du patrimoine africain à l’Afrique». «Ce sera l’une de mes priorités. D’ici cinq ans, je veux que les conditions soient réunies pour un retour du patrimoine africain à l’Afrique», a-t-il lancé.

Pour le président Talon, le rapatriement de ces œuvres permettra de «mieux faire connaître à nos populations la valeur de nos biens culturels et historiques» et «faire du tourisme un pilier majeur de l’économie béninoise».

Irénée Zevounou, l’ambassadeur de la délégation du Bénin à l’UNESCO, estime que «4.500 à 6.000 objets (béninois) sont en France, y compris dans des collections privées».