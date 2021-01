Covid-19: Le couvre-feu nocturne prolongé d’au moins huit jours dans deux régions du Sénégal

Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la prolongation pour au moins huit jours du couvre-feu nocturne en vigueur depuis début janvier dans deux régions, dont Dakar, pour tenter de stopper la progression de la Covid-19.

Cette décision, annoncée à la télévision publique par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, intervient alors que le président Macky Sall s’apprête à promulguer ce mardi une loi qui lui permettra d’instaurer un couvre-feu sans avoir à décréter l’Etat d’urgence ni passer par l’approbation du Parlement.

Le nouveau texte vise à «faire face, avec plus de rapidité, aux crises sanitaires et aux catastrophes naturelles en permettant aux autorités administratives d’avoir les moyens d’intervention rapide», a expliqué le chef du service de communication de la présidence, Seydou Guèye.

Face à la recrudescence des cas, le chef de l’Etat avait annoncé le rétablissement le 6 janvier d’un couvre-feu de 21H00 à 05H00 à Dakar et Thiès (ouest), deux des 14 régions du pays.Ces deux régions concentrent la très grande majorité des cas de contamination, alors que le Sénégal a recensé depuis mars 2020 plus de 23.000 cas et 526 décès.

Le Mercredi 6 janvier, des émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale en guise de protestation contre le couvre-feu, alors que le pays fait face à une deuxième vague de la pandémie qui met à rude épreuve le système sanitaire de ce pays jeune mais pauvre.