Agriculture : Signature de protocoles d’accord entre la Guinée-Bissau et le Sénégal

Les ministres Sénégalais et Bissau-guinéen de l’Agriculture ont procédé à la signature de protocoles d’accord pour renforcer la coopération bilatérale dans le secteur agricole.

«Nous avons effectué une visite en Guinée-Bissau suite à l’invitation de mon homologue pour participer à la fête des récoltes et nous avons saisi l’occasion pour procéder à la signature de protocoles d’accord sur les axes de la recherche, de la formation, de la protection des végétaux, de l’appui en production, de semences et conseil», a déclaré samedi dernier, le ministre de sénégalais de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé.

«Le monde entier a été ébranlé par la pandémie à Coronavirus. Il se peut qu’il ait un dérèglement des circuits d’approvisionnement de céréales dans le monde. Il était donc impératif pour tous les pays y compris le Sénégal et la Guinée-Bissau de produire le maximum pour au moins éviter les mauvaises surprises», a expliqué Baldé qui s’est réjouit de la récolte obtenue en Guinée-Bissau grâce aux semences du Sénégal.

Le gouvernement Sénégalais avait soutenu l’année dernière la Guinée-Bissau en semences de riz estimées à 300 tonnes, en arachide 300 tonnes, en engrais 300 tonnes et également en semences de Niébé.

Lors de son séjour à Bissau, le ministre sénégalais a été reçu respectivement par le Premier Ministre et des ministres de la Guinée-Bissau avant son audience avec le Président de la République Umaro Embalo.

En mars 2020, la Guinée Bissau a obtenu un plan d’investissement de 65,7 millions d’euros pour lancer un programme de diversification de son agriculture pour réduire sa dépendance des monocultures de riz ou de noix de cajou, lutter contre la pauvreté et amplifier sa résilience au changement climatique, avec l’aide des Nations unies.

Le programme sera mis en œuvre dans quatre régions, Baata, Cacheu, Gabu et Oio, et permettra l’aménagement de 14.000 ha de bassins versants ainsi que 3.500 ha de basses terres cultivables.