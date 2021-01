Football : Une mission de la FIFA installe à Abidjan le Comité de normalisation de la FIF

Une mission de la FIFA a procédé jeudi, à l’installation à Abidjan, du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), censé assainir les textes statutaires et organiser l’élection du président de l’organisation.

Cette mission de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), comprenant Veron Mosengo Omba, directeur des associations membres de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes et la Senior Manager Mme Solémalé Sarah, a rencontré jeudi le ministre ivoirien des Sports, Paul Claude Danho.

Elle a installé le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), composé de la femme d’Affaires ivoirienne Dao Gabala, le Professeur de droit et ex-ministre ivoirien de la Sécurité, Martin Bléou et Me Simon Abé.

Ce Comité est mis en place conformément à une décision de la FIFA prise le 24 décembre 2020 suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Selon M. Veron, le Comité de normalisation a pour mandat la gestion des affaires courantes de la FIF, la mise «à plat des textes (règlement, statut et code électoral) afin d’y corriger les contradictions et les dysfonctionnements relevés par la Commission d’enquête conjointe FIFA/CAF (Septembre-octobre 2020), et d’organiser l’élection du nouveau Comité exécutif». Avec la mise sous normalisation, le Comité exécutif de la FIF qui est l’organe de gestion, «est relevé de ses fonctions».

Le ministre ivoirien des Sports a toutefois souhaité que le Comité accompagne la reprise du championnat national et la participation des équipes ivoiriennes aux compétitions continentales et internationales afin de soulager les clubs et les sportifs.

Trois candidats étaient en lice pour la succession de feu Augustin Sidy Diallo à la présidence de la Fédération ivoirienne de football : Sory Diabaté et Idriss Diallo, anciens vice-présidents de la FIF, et Didier Drogba, ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.