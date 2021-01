Guinée: Nouveau procès contre un opposant dans le bras de fer entre le pouvoir et l’opposition

Le parquet guinéen a réclamé ce lundi, un an de prison ferme contre une partisan de l’opposition à un troisième mandat du président Alpha Condé.

Oumar Sylla alias Foniké Mangué, arrêté le 29 septembre alors qu’il parcourait à moto la banlieue de Conakry pour inciter à participer à une manifestation interdite contre la candidature du président Condé à sa propre succession, était jugé lundi pour trouble à l’ordre public par un tribunal de la banlieue de Conakry.

Ce cadre du Front national de défense de la Constitution, collectif qui a mobilisé pendant des mois contre la candidature de Condé à un nouveau mandat, est détenu depuis et a entamé une grève de la faim, qu’il a récemment arrêtée. La contestation, plusieurs fois durement réprimée, a fait des dizaines de morts.

Les avocats du prévenu Sylla ont plaidé non coupable. Il avait déjà été arrêté mi-avril 2020, mais relaxé fin août par un tribunal pour des faits de diffusion de fausses informations.

Le président sortant Alpha Condé, 82 ans, a été proclamé vainqueur de la présidentielle, malgré les protestations de son principal adversaire criant à la fraude, et les remises en cause de la constitutionnalité de sa candidature. Lors de son investiture Condé a appelé les Guinéens à «oublier le passé» et à se tourner vers un «avenir d’unité et d’espérance».