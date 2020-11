Gambie: La Commission ‘Vérité et réconciliation’ va poursuivre ses travaux jusqu’à juin 2021

Le mandat de la Commission ‘Vérité et réconciliation’ (TRRC) en Gambie, mise en place par le président, Adama Barrow pour enquêter sur les violations des droits de l’Homme sous l’ex-président Yahya Jammeh, a été prolongé de six mois.

«La Commission a saisi le 18 novembre, le président de la République (Adama Barrow), lui recommandant une extension de ses activités jusqu’au 30 juin 2021», soit six mois supplémentaires, indique un communiqué de la Commission, signé par son président Lamin J. Ceesay.

«Le ministre de la Justice (Dawda Jallow) informe que le président (Barrow) a accepté ladite recommandation», ajoute le communiqué. Après la fin de ses travaux prévue en juin 2021, la Commission va remettre son rapport final au président Barrow début juillet 2021, précise-t-il.

La Commission ‘Vérité et réconciliation’ avait démarré ses auditions en janvier 2019, pour une durée de deux ans, soit jusqu’en décembre 2020. Elle a été instituée par le président Barrow pour enquêter sur les violations des droits de l’Homme commises dans son pays sous le mandat de l’ancien dictateur, Yahya Jammeh.

Les responsables de la Commission ‘Vérité et réconciliation’ ont sollicité une prolongation de leur mandat pour terminer les auditions, arguant notamment de la suspension de leurs travaux pendant un certain temps à cause du coronavirus.

La Commission a entendu depuis le début de ses auditions, plusieurs hommes ou femmes dont d’ex-responsables civils ou militaires, d’anciens membres d’un escadron personnel de la mort (les « Junglers ») de l’ex-président Jammeh et une ancienne reine de beauté.

Ladite Commission pourra, au terme de ses travaux, recommander des poursuites ou des réparations, mais elle ne peut pas en revanche prononcer de condamnations.