Un baron de la drogue brésilien arrêté au Mozambique et extradé au Brésil

Les autorités mozambicaines ont annoncé dimanche avoir extradé vers son pays d’origine un des narcotrafiquants les plus recherchés au Brésil, Gilberto Aparecido dos Santos, arrêté lundi dernier à Maputo.

Le suspect «entré illégalement sur le territoire national» du Mozambique, a été expulsé vers le Brésil et «remis aux autorités policières brésilienne en exécution d’un mandat d’arrêt international», a annoncé le ministère mozambicain de l’Intérieur dans un communiqué.

Gilberto Aparecido dos Santos a été interpellé dans le cadre d’une opération menée conjointement par les polices du Brésil et du Mozambique, avec la participation de la diplomatie brésilienne, du département de la Justice des Etats-Unis (DoJ) et de l’Agence américaine de lutte contre le trafic de drogue (DEA).

Le narcotrafiquant, connu sous le surnom de « Fuminho » (fumette) était en fuite depuis plus de vingt ans, selon la police fédérale brésilienne. Il est membre du plus grand groupe du crime organisé brésilien, le Premier Commando de la Capitale (PCC), née dans les années 90 dans les prisons de Sao Paulo (sud-est).

Les autorités de Brasilia le considèrent comme « le plus gros fournisseur de cocaïne» du PCC et «le responsable de l’envoi de plusieurs tonnes de drogues à plusieurs pays».

Arrivée au Mozambique en Avril, Gilberto Aparecido dos Santos a été interpellé en possession de trois faux passeports, deux nigérians et un brésilien, de 15 téléphones portables et de 100 grammes de cannabis, a précisé à Maputo le porte-parole de la police mozambicaine, Leonardo Simbine.