Bénin : deux morts dans des affrontements avec les forces de sécurité

Deux civils ont été tués et six policiers blessés lors de nouveaux affrontements qui ont éclaté mercredi entre les forces de l’ordre et des habitants de Savè, ville du centre du Bénin, fief de l’ancien président Boni Yayi, a annoncé jeudi un procureur béninois.

«Au cours d’interpellations, aux environs de 10h00, des individus ont ouvert le feu sur les éléments de la police blessants grièvement six agents », a déclaré Adjima Kalifa Djimila, procureur au tribunal d’Abomey, lors d’une conférence de presse. «Les forces de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu pour se dégager de cette situation», a-t-il affirmé.

«A la fin des opérations, il a été dénombré deux morts et des blessés parmi les suspects», a conclu le procureur.

La commune de Savè avait déjà enregistré de violents affrontements à la suite des élections législatives contestées d’avril 2019, auxquelles les partis d’opposition n’avaient pu se présenter.

La population et les forces de sécurité avaient échangé des tirs, qui ont fait deux morts parmi les civils et plusieurs dizaines de blessé parmi les forces de l’ordre.L’ancien président du Bénin Thomas Boni Yayi en exil depuis plusieurs mois et adversaire politique de l’actuel chef de l’Etat Patrice Talon, est arrivé à Cotonou fin décembre, ont indiqué plusieurs de ses proches.

Le 1er mai, quelques jours après les élections législatives auxquelles l’opposition n’a pas pu présenter de candidats, des centaines de personnes s’étaient rassemblées autour du domicile de l’ancien président, craignant qu’il ne soit arrêté pour avoir demandé à son successeur, le président Talon, d’arrêter le processus électoral et à la population de se soulever.

Le pays traverse également une grave crise politique et sociale depuis fin avril, date des dernières élections législatives, auxquelles l’opposition n’avait pas pu présenter de candidats.

Patrice Talon, élu en avril 2016, est accusé d’avoir engagé un tournant autoritaire au Bénin.