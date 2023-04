Deuil touchant la famille présidentielle au Togo: Ibrahim Traoré affiche sa proximité à l’égard de Faure Gnassingbé

Faure Gnassingbé a accordé le 12 avril dernier une audience à Pya (plus de 420 km au nord de Lomé) au Colonel Boukaré Zoungrana (ministre burkinabè de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité). Information rapportée par la Présidence togolaise seulement ce 13 avril. Le ministre Zoungrana était porteur d’un message du Président Ibrahim Traoré. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la présentation de condoléances du Faso à la famille présidentielle au Togo, suite au rappel à Dieu de Bawizibadi Yvonne Gnassingbé, un des sœurs de Faure Gnassingbé.

Selon des précisions de la Présidence du Togo, il s’agissait «d’un message de condoléances et de solidarité des autorités du Burkina Faso à l’endroit de la famille Gnassingbé, à l’occasion des obsèques de Bawizibadi Y. Gnassingbé».

Les échanges entre F. Gnassingbé et les émissaires d’Ibrahim Traore ont été élargis au Premier ministre Dogbé, à la Présidente du Parlement togolais, C. Tsegan et à la Secrétaire générale de la Présidence du Togo, Sandra Johnson. Les deux délégations ont par ailleurs évoqué la situation sécuritaire dans les zones frontalières communes du Togo et du Faso. Le Togo fait face depuis novembre 2021 au péril djihadiste qui a débordé du Burkina Faso.

L’état d’urgence sécuritaire décrété depuis le 3 juin 2022 au nord-Togo (région des Savanes) a été prorogé jusqu’au 05 avril 2024 par le Parlement togolais.