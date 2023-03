Togo: La 2ème édition de l’«Africa Investment Days» s’achève ce 10 mars à Lomé

La deuxième édition des «Africa Investment Days» l’un des plus importants carrefours entre porteurs de projet et investisseurs au Sud du Sahara, s’est ouverte hier jeudi 9 mars à Lomé et prend fin ce vendredi.

La rencontre est organisée par l’Association pour la promotion du capital-investissement en Afrique (ACIP) et le Cabinet d’avocats «Toble & Associés» sous le thème central : «Investir en Afrique: Comment allier rentabilité et durabilité ?» Avec comme approche innovante, une réflexion autour du capital-investissement en Afrique.

Cette conclave a rassemblé investisseurs, banquiers, porteurs de projets, prestataires de services professionnels, représentants de compagnies d’assurance et divers acteurs publics venus de plusieurs pas du continent, pour débattre des sujets liés à «la question du genre dans l’accès au financement», «Infrastructures, obligations vertes et financement de la transition écologique en Afrique», «Fintech et le financement de la transformation numérique en Afrique», «Fiscalité, un levier de croissance et d’incitation à l’investissement» et «Duels modèles d’investissement pour une souveraineté agricole et énergétique ?».

Ces panels illustrent la diversité des angles d’approches de la question de la mobilisation financière en Afrique, durant ces «Africa Investment Days».

Le fil conducteur de cette rencontre financière au Sud du Sahara, consistait à offrir l’opportunité aux participants de faire des propositions et d’informer le public sur «les alternatives au financement classique», a précisé le co-président du Comité d’organisation, Me Boris Toble.

Pour Anaïs Symenouh, membre du Comité d’organisation, il s’agit aussi de débattre de tous «les challenges que rencontrent les entreprises en matière de financement et de levée des fonds sur les marchés».