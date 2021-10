Nigeria-Environnement : Le gouvernement peine à dépolluer le pays ogoni

Le projet de dépollution du pays Ogoni, région du Sud du Nigeria, a «fait des progrès», mais la plupart des communautés attendent toujours le nettoyage de leurs terres, selon un rapport publié jeudi.

Lancé officiellement en juin 2016 par le gouvernement de Muhammadu Buhari, le projet de nettoyage des sites pollués du pays Ogoni (Etat de Rivers, delta du Niger) dont les travaux devaient durer en théorie cinq ans, n’ont débuté qu’en janvier 2019.

«1.000 jours après», le projet de dépollution «a fait des progrès mais les services basiques, comme un accès à une eau potable sont toujours absents», affirment les deux ONG en charge de surveiller l’avancée du projet, le Stakeholder Democracy Network (SDN) and le Centre for Human Rights and Development (CEHRD).

Le royaume d’Ogoni, où vivent environ un million de personnes, a été gravement pollué après des décennies d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

La société anglo-néerlandaise Shell a accepté en août de verser 95 millions d’euros à ces communautés en soutenant que les déversements de pétrole avaient été causés par des tiers durant la guerre civile du Nigeria de 1967 à 1970, au cours de laquelle de nombreux oléoducs et infrastructures ont été sabotés et endommagés.