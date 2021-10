La Libye accueille un grand Salon régional du bâtiment

Un grand salon du bâtiment s’est ouvert lundi à Tripoli au moment où la Libye (riche en pétrole) s’engage dans un vaste chantier de reconstruction après une décennie de chaos (2011-2021) depuis l’éviction de l’ancien régime et l’assassinat du leader Mouammar Kadhafi.

Le salon réunit jusqu’à jeudi, quelque 500 exposants nationaux et internationaux à la Foire internationale de Tripoli, au cœur de la capitale. 14.000 visiteurs sont attendus à cet évènement présenté par ses promoteurs comme le plus important du genre en Afrique du Nord, dédié à un secteur ayant grandement pâti des conflits armés depuis l’éviction et l’assassinat de Mouammar Kadhafi.

Le salon se tient au moment où la Libye s’attelle à sa reconstruction, à la faveur de la relative embellie politique en cours depuis le début d’année. La fin des combats, notamment aux portes de la capitale, Tripoli et l’installation en mars dernier, d’une autorité exécutive unifiée pour mener la transition ravivent désormais l’espoir d’une reconstruction dans un pays où les infrastructures existantes ont aussi beaucoup souffert des dix années d’affrontements armés.

Malgré les avancées politiques, la sécurité reste cependant précaire dans le pays, entravant le retour des investisseurs internationaux ayant déserté le sol libyen après la révolte populaire orchestrée de l’étranger. Politiquement, les élections législatives et présidentielles sont annoncées pour le 24 décembre 2021.

Par ailleurs, la mission d’enquête d’experts de l’ONU dont le rapport doit être livré le 7 octobre à l’issue de ses investigations en Libye, fait état de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui auraient été commis en Libye depuis 2016, en particulier contre des migrants et dans les prisons.