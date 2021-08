Covid-19 : Plus de 7,52 millions de cas positifs recensés en Afrique

Le total cumulé des cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint 7.520.393 dimanche 22 août, a révélé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Selon le CDC Afrique, l’agence de santé spécialisée de l’Union africaine, le nombre total des décès liés à la pandémie s’élevait à cette date, à 188.654, tandis que 6.621.026 patients s’étaient déjà remis de la maladie à travers le continent.

L’Afrique australe est la région la plus touchée en termes de nombre de cas, suivie par les parties nord et est du continent, tandis que l’Afrique centrale reste la région la moins touchée du continent, a noté le CDC Afrique.

L’Afrique du Sud, pays le plus touché par la pandémie sur le continent a ouvert le week-end écoulé, la vaccination à toutes les personnes majeures.

Ce pays qui compte déjà plus de 2,6 millions de cas et près de 78.700 morts, continue d’enregistrer près de 13.000 nouveaux cas de coronavirus par jour et seulement 8% de la population sont pour l’instant entièrement vaccinés. Le gouvernement de Pretoria prévoit de vacciner 28 millions de personnes d’ici la fin de l’année, soit 70 % des adultes.

Le pays connaît « une apathie ou une lassitude à l’égard des vaccins », avait mis en garde jeudi dernier Nomafrench Mbombo, une responsable du ministère de la Santé de la province du Cap-Occidental.

Le gouvernement sud-africain avait été ouvertement critiqué pour avoir tardé à se lancer dans la course à l’acquisition de vaccins. Mais il est depuis parvenu à obtenir des dizaines de millions de doses et l’Afrique du Sud est même devenue le premier pays du continent à produire localement des vaccins.