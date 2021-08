Covid-19: L’OMS optimiste face aux progrès réalisés en Tunisie ces derniers jours

La situation épidémique s’améliore légèrement en Tunisie, a annoncé lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Les données épidémiologiques vont dans le bon sens. (…) On a le sentiment que le pic de l’épidémie est peut-être passé», a expliqué Yves Souteyrand, représentant de l’OMS en Tunisie, lors d’une conférence de presse.

Cependant, le variant Delta représente toujours «plus de 90% des cas de contaminations» et l’impact des rassemblements familiaux organisés pendant la fête religieuse de l’Aïd al-Adha est encore difficile à évaluer, et risque de contrecarrer ces progrès, a-t-il dit. Selon M. Souteyrand, la Tunisie, 12 millions d’habitants, a ainsi «reçu en dix jours à peu près sept millions de doses de vaccins et elle va en recevoir encore peut-être deux ou trois millions» prochainement.

Le président Kais Saied s’est emparé du pouvoir et a suspendu le Parlement le 25 juillet, une décision dénoncée comme un coup d’Etat par ses adversaires.

Depuis, M. Saied a mis en place une cellule de crise dédiée à la gestion de la pandémie, qui coordonne les activités de plusieurs ministères, supervisée par un haut gradé militaire. M. Souteyrand a souligné que «les relations entre l’OMS et le ministère de la Santé ne sont pas affectées par la crise politique». L’organisation onusienne a ainsi fourni 400 concentrateurs d’oxygène et quatre générateurs d’oxygène à la Tunisie.

Lundi, le ministère de la Santé tunisien a annoncé le lancement d’une campagne de vaccination mobile dans plusieurs régions. Dans un communiqué, les services de la présidence de la République ont ensuite annoncé l’organisation d’une opération spéciale de vaccination dans tout le pays dimanche prochain, destinée à tous les Tunisiens âgés de plus de 40 ans.