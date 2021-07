Côte d’Ivoire: Le RHDP tacle «l’alliance de dupes» entre Gbagbo et Bédié

Le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire a dénoncé lundi une «alliance de dupes» entre les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, au lendemain de leur rencontre.

«C’est une alliance circonstancielle qui n’ira pas loin, une alliance de dupes», a affirmé Adama Bictogo, Directeur exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), lors d’une conférence de presse à Abidjan.

«Nous sommes en pleine démocratie, nous n’acceptons pas qu’on nous impose un nouvel ordre politique. Il n’y a pas besoin d’un dialogue national, les institutions fonctionnent», a ajouté le numéro deux du parti présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Ce week-end, MM. Gbagbo et Bédié, anciens rivaux, se sont rencontrés à Daoukro, dans le centre du pays. Dans un discours d’une trentaine de minutes, M. Gbagbo a épinglé le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu en 2020 pour un troisième mandat au cours d’une présidentielle boycottée par l’opposition, qui jugeait ce nouveau mandat inconstitutionnel. M. Gbagbo avait notamment appelé à «respecter les textes». «On peut décider que nous n’avons aucune Constitution et vivre comme ça. Mais si nous avons une Constitution, il faut se battre pour être du côté de la Constitution. Respectez les textes ! » a-t-il lancé.

Laurent Gbagbo, 76 ans, est rentré en Côte d’Ivoire le 17 juin, à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI) de poursuites pour crimes contre l’humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011. Cette crise provoquée par le refus de M. Gbagbo, alors au pouvoir, de reconnaître sa défaite à l’élection présidentielle face à Alassane Ouattara, avait fait au moins 3.000 morts.