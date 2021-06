Mali: L’ONU veut des élections «libres et justes» le 27 février 2022

Une grande majorité des membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont réclamé lundi la tenue d’élections «libres et justes» au Mali en février 2022, sans la participation de ses dirigeants actuels.

«La priorité absolue doit être l’organisation de l’élection présidentielle le 27 février 2022» sans candidature des responsables du récent coup d’Etat dans ce pays, a affirmé l’ambassadeur français Nicolas de Rivière, lors d’une réunion du Conseil.

«Il est essentiel que les élections de février 2022 soient libres et justes et soient gérées par des autorités électorales compétentes et impartiales, en utilisant des processus transparents», a affirmé l’ambassadeur américain adjoint à l’ONU, Jeffrey DeLaurentis. Un point de vue soutenu par le Mexique, la Norvège, l’Irlande ou le Niger.

Concernant la Minusma dont le mandat doit être renouvelé la veille de son expiration le 30 juin, plusieurs membres ont affirmé leur soutien à une prolongation pour un an sans changement de ses effectifs.

Les Etats-Unis ont à nouveau rejeté la demande de Paris et des pays africains de créer un Bureau de soutien de l’ONU à la force antijihadiste G5 Sahel qui serait financé sur des contributions obligatoires des Nations unies.

Le nouveau Premier ministre de transition malien a réuni son gouvernement pour la première fois dimanche en lui assignant une feuille de route à remplir avant des élections censées ramener les civils au pouvoir en février 2022. M. Maïga a fixé pour priorités à son Gouvernement «l’amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l’organisation d’élections crédibles», ou encore la prise en compte des demandes sociales.

Après le putsch des colonels d’août 2020, le Mali a été le théâtre d’un nouveau coup d’Etat militaire le 24 mai.