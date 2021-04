Côte d’Ivoire: le président de l’Assemblée nationale salue «le retour de l’opposition»

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro, a salué jeudi «le retour de l’opposition» dans l’hémicycle, à l’occasion de la rentrée solennelle des députés élus lors des législatives du 6 mars.

«La présente législature s’ouvre au moment où notre pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée et le retour de l’opposition dans le jeu démocratique», a déclaré M. Soumahoro, y voyant des «signes encourageants qui méritent d’être salués». «C’est par le dialogue constructif, la recherche du consensus, et par-dessus tout, par notre adhésion aux valeurs de la démocratie, que nous saurons préserver la paix et la stabilité politique retrouvées», a plaidé M. Soumahoro.

Réélu mardi à la tête de l’Assemblée nationale, M. Soumahoro est membre du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), et proche du président Alassane Ouattara. Le RHDP a remporté la majorité absolue à l’Assemblée nationale avec 137 sièges sur 254, contre 91 aux partis d’opposition, lors des législatives de mars.

Les dernières législatives se sont déroulées dans le calme et avec la participation de tous les grands partis d’opposition, contrairement à la présidentielle d’octobre 2020 qu’ils avaient boycottée et lors de laquelle des violences électorales avaient fait une centaine de morts.

La rentrée parlementaire de ce jeudi s’est déroulée au lendemain de l’acquittement définitif de crimes contre l’humanité de l’ex-président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale (CPI) et de son ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé.

La procureure Fatou Bensouda avait fait appel de l’acquittement des deux hommes en septembre 2019. Mais le juge nigérian Chile Eboe-Osuji, président de la Chambre a évoqué la «faiblesse exceptionnelle» du dossier de la procureure.