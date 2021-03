Libye-Transition : Le nouveau Gouvernement officiellement installé

Le chef du Gouvernement de transition en Libye, Abdelhamid Dbeibah, a prêté serment ce lundi, au cours d’une cérémonie organisée au siège provisoire du Parlement libyen à Tobrouk, à quelque 1.300 kilomètres à l’est de la capitale Tripoli.

Plusieurs ambassadeurs ont assisté à la cérémonie, ainsi que le président du Parlement, Aguila Saleh, qui a appelé à une «réconciliation nationale» et à «tourner la page du passé. Le moment de nous serrer la main est venu», a-t-il encore déclaré.

Le nouveau gouvernement d’unité nationale avait obtenu mercredi dernier un vote de confiance «historique» des députés, dans un Parlement jusque-là profondément divisé et qui s’était très rarement réuni ces dernières années.

L’émissaire de l’ONU, Jan Kubis a salué «une étape importante vers une Libye unifiée, démocratique et souveraine», appelant le gouvernement à «s’attaquer rapidement aux nombreux défis auxquels le peuple libyen est confronté».

Dbeibah, 61 ans, a été désigné Premier ministre par intérim le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l’égide de l’ONU, en même temps qu’un Conseil présidentiel de trois membres.

L’équipe d’Abdelhamid Dbeibah remplace ainsi le Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, installé en 2016 dans l’Ouest, le cabinet parallèle d’Abdallah al-Theni, basé en Cyrénaïque, dans l’Est contrôlé de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar.

Le nouvel exécutif est chargé d’unifier les institutions et d’assurer la transition d’ici les élections du 24 décembre, date à laquelle sa mission devrait théoriquement prendre fin. Il est composé de deux vice-Premiers ministres, 26 ministres et six ministres d’Etat. Cinq ministères dont deux régaliens, les Affaires étrangères et la Justice, ont été attribués à des femmes, une première dans ce pays.