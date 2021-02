Sénégal: Un seul soldat blessé dans les opérations contre la rébellion en Casamance

Les autorités sénégalaises ont indiqué jeudi soir dans un communiqué, qu’«un seul» soldat a été blessé dans les opérations de l’armée contre la rébellion en Casamance, dans le sud du pays.

Cet incident est survenu le 3 février lorsqu’un militaire «a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras» lors de heurts entre des soldats et des rebelles près de la Guinée-Bissau voisine, a précisé l’armée dans ce communiqué.

C’est le premier bilan humain officiel des opérations de «sécurisation» entamées le 26 janvier par l’armée en Casamance et toujours en cours. Ces opérations ont été déclenchées, selon elle, après des exactions des rebelles contre des civils. Elles visent également à détruire des champs de chanvre indien attribués à la rébellion dont au moins trois bases ont été reprises, selon l’armée sénégalaise.

Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui lutte depuis 1982 pour l’indépendance de cette région, a annoncé jeudi sur son site d’information la mort samedi dernier de «sept militaires sénégalais dans une embuscade» près de la Gambie, une information que l’armée a qualifiée de «fausses allégations».

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l’économie, le conflit en Casamance a persisté à petits feux. Fin janvier, l’armée a lancé les opérations «Bravo» et «Charlie» pour permettre le retour des déplacés et mettre fin aux trafics florissants de bois ou de cannabis. Il s’agissait aussi de faire cesser les «exactions» commises selon elle contre les civils.

Le colonel Souleymane Kandé, un des chefs locaux de l’armée sénégalaise en Casamance, assure que l’armée va rester sur les deux bases prises après des tirs d’artillerie et une offensive terrestre soutenue par l’aviation, assurant que certaines factions du MFDC «sont prêtes à déposer les armes».